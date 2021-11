Nastasic rischia di restare fuori per un bel pezzetto. Pronta la prima convocazione per due baby della Fiorentina

Rischia di restare fuori per un bel pezzetto il difensore della Fiorentina, Matija Nastasic. Questo è quello che scrive stamani La Nazione in merito all’infortunio del centrale viola che con la sua nazionale si è infortunato durante un allenamento nella stessa zona in cui si era lesionato a metà febbraio.

La partecipazione del serbo alla gara di sabato contro il Milan resta un miraggio e Nastasic ha scelto di non affrettare i tempi; non appena il quadro clinico sarà più chiaro verrà stilato un programma per la riabilitazione. E qualora si trattasse di un infortunio sulla precedente cicatrice, potrebbe volerci molto tempo per il recupero.

Intanto, a causa delle tante defezioni nella retroguardia, due baby giocatori della Primavera, Frison e Lucchesi, si allenano con la prima squadra e quasi certamente ci sarà per entrambi la prima convocazione coi più grandi.