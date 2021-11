Nastasic verso una nuova occasione in maglia viola, ma senza il suo partner ideale

Il ritorno di Matija Nastasic a Firenze sembrava potesse rappresentare un passaggio di consegne dopo l’addio di German Pezzella. Il reparto difensivo si sa, è di quelli dove serve maggior esperienza per gestire al meglio determinate situazioni. Ma per il momento il tecnico italiano ha dimostrato di voler fare altre scelte per la retroguardia della Fiorentina. In Nazionale serba la coppia difensiva composta dall’ex Schalke 04 e Nikola Milenkovic forma un muro solido e affidabile e l’ipotesi che questo duo stessa potesse essere riproposto più volte in maglia viola era più che plausibile. Fino ad ora Nastasic è sceso in campo da titolare e soltanto una volta, guarda caso, in coppia con Milenkovic, ovvero contro l’Inter. Martinez Quarta e anche Igor hanno evidentemente preso il sopravvento nelle decisioni del tecnico viola.

Contro il Milan toccherà quasi sicuramente a lui in coppia con Igor gestire la difesa. Una soluzione di emergenza e senza il suo partner ideale, ovvero Milenkovic.

Arriverà poi probabilmente anche il momento di giocare con più continuità anche per Nastasic, tornato a Firenze per portare quel tocco di esperienza che potrebbe fare comodo nel momento in cui i ritmi della stagione dei viola potrebbero farsi più intensi ed essere necessaria l’affidabilità di un duo così collaudato con il suo connazionale.