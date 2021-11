Nastasic: “Vlahovic è il giocatore più importante della Fiorentina. Le voci sul rinnovo non lo hanno disturbato, è un gran professionista”

Durante l’intervista rilasciata al Telegraf, Matija Nastasic si è soffermato anche su Dusan Vlahovic, compagno di squadra sia nella Fiorentina che nella Nazionale serba.

Questo il suo pensiero sull’attaccante viola: “Siamo tutti testimoni del rendimento di Dusan, spero che in futuro la salute sia dalla sua parte: è molto giovane, ma già fortissimo. Non ho dubbi che nei prossimi anni sarà la punta di diamante della Serbia e della squadra in cui giocherà”.

Prosegue così Nastasic: “Alla Fiorentina è il giocatore più importante, tutti vedono quanti gol segna e quanto si sacrifica per la squadra. Non è stato disturbato dalle polemiche sul rinnovo del contratto e sull’addio, è un gran professionista e lavora sempre al massimo”.