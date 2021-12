Natale a Dubai: Il ‘film’ che è in voga tra i giocatori della Fiorentina. Ikoné e Vlahovic, almeno su questo, vanno già d’accordo. Parigi resta gettonata

Natale a Dubai. Non è un nuovo capitolo della saga aperta dai Vanzina, ma è il ‘film’ che sta andando maggiormente in voga in casa dei giocatori della Fiorentina.

Hanno scelto la città degli Emirati Arabi Uniti per passare queste vacanze Kokorin (che si è autoimmortalato con l’ex compagno di squadra e grande amico Mamaev), il neo acquisto gigliato Ikoné e perfino Vlahovic. Secondo quello che viene riportato in Serbia, il video fatto ieri del suo allenamento sarebbe stato proprio girato laggiù.

E’ tornato in Argentina, a casa sua, in una cittadina della provincia di Buenos Aires, Gonzalez, che sta facendo incetta di ritrovi tra parenti e la compagnia di qualche amico di lunga data. Ritorno a casa anche per il difensore brasiliano Igor che è della zona di Oeste. Anche Odriozola è andato a ritrovare l’aria familiare a San Sebastian nei Paesi Baschi.

Molto gettonata anche Parigi: lì sono andati il centrocampista Pulgar e il compagno di reparto Benassi con famiglia annessa e tappa, imperdibile, a Disneyland Paris.