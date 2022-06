Nations League, Mancini fa riposare Biraghi, ma lancia Gnonto: la formazione ufficiale contro l’Ungheria

E’ ancora tempo di Nations League per la nazionale di Roberto Mancini. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Germania di sabato, l’Italia torna in campo a Cesena contro l’Ungheria di Marco Rossi. Stavolta però non ci sarà il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, che non prenderà spazio nemmeno in panchina. Fiducia invece al talento classe 2003 dello Zurigo Wilfried Gnonto, su cui la squadra mercato viola avrebbe messo gli occhi per il futuro.

Ecco le formazioni ufficiali del match valido per la seconda giornata di Nations League:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Pellegrini, Cristante, Barella; Politano, Raspadori, Gnonto. Ct: Mancini. A disposizione: Cragno, Meret, Di Lorenzo, Luiz Felipe, Locatelli, Esposito, Tonali, Belotti, Pessina, Dimarco, Zerbin, Bonucci.