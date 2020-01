Nava: “Cutrone è uno che vive per il gol. Ecco cosa dovrà fare Iachini per farlo rendere al meglio”

L’ex giocatore e responsabile del settore giovanile del Milan, Stefano Nava, ha parlato a Radio Bruno Toscana di Patrick Cutrone che tra l’altro ha anche allenato: “E’ importante per la Fiorentina ma anche per il ragazzo che ha bisogno di ritrovare fiducia e continuità di prestazione. L’aveva trovata al Milan, dove meritava di giocare, prima della parentesi inglese che non è stata fortunata. Quando lo allenavo nelle giovanili era uno dei più prolifici. E’ evidente che il calcio dei grandi è diverso, ma è altrettanto evidente che Cutrone ha sempre dato ottimi segnali facendo vedere che vive per il gol. Paragone con Inzaghi? Quando uno gioca in quella posizione, la cosa più importante è la determinazione, la fame di segnare. Se uno parte già con questa caratteristica è sicuramente favorito. Caratteristiche di Cutrone? E’ una punta abbastanza completa, ha imparato negli anni ad attaccare la profondità. Inoltre è un giocatore molto utile nella fase di non possesso, perché pressa e aiuta la squadra. Come lo vedo nella Fiorentina? Vlahovic è un altro grande talento, penso che Cutrone se la giocherà con lui. E’ vero che l’ex Milan sa svariare su tutto il fronte offensivo, ma se Iachini vorrà farlo rendere al meglio dovrà utilizzarlo come prima punta. Flop al Wolverhampton? E’ un campionato difficile anche per i grandi campioni. Tuttavia Patrick era entrato nel cuore dei tifosi e sapeva farsi trovare pronto quando l’allenatore ne aveva bisogno. Com’è Cutrone fuori dal campo? Viene da una famiglia che gli ha trasmesso valori importante. E’ un ragazzo gradevole, anche se quando non segna si rabbuia un po’. Ma penso che questo sia un buon segno, vuol dire che tiene tantissimo”.