Nazionale ancora colpita dal Covid: centrocampista lascia il ritiro

Dopo la positività del ct Roberto Mancini, sostituito in panchina dal vice Alberigo Evani, e dopo gli arrivi scaglionati di parte dei convocati alle prese con le rispettive “bolle”, alla vigilia della sfida di Reggio Emilia contro la Polonia, fondamentale per il primato nel girone di Nations League, la nazionale è di nuovo in emergenza: quest’oggi infatti è emerso un nuovo caso di tampone dubbio. Stiamo parlando del centrocampista dell’Inter Roberto Cagliardini: il mediano nerazzurro, che ha giocato tutta la partita contro l’Estonia, deve tornare a casa a causa di una dubbia positività.

Nerazzurri in evidente crisi: attualmente è infatti una delle squadre di Serie A più colpite dal Coronavirus dall’inizio della stagione. L’ultimo caso emerso è quello di ieri di Brozovic, costretto a propria volta a lasciare il ritiro della Croazia.