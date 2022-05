Nazionale femminile, i convocati per il raduno pre Europei: 8 sono della Fiorentina

Nella serata di ieri il commissario tecnico della Nazionale Italiana femminile Milena Bartolini ha reso noto la lista ufficiale delle convocate in vista del pre raduno estivo in vista degli europei femminili: la massima competizione europea si svolgerà in Inghilterra dal 6 al 31 luglio. Sono ben otto le calciatrici viola convocate per questa prima fase di preparazione ovvero Sabatino, Schroffenegger, Giacinti, Cafferata, Tortelli, Catena, Mascarello e Monnecchi. In questo primo round di ritrovo la Nazionale Italiana si radunerà dal 30 Maggio al 3 Giugno, data in cui verranno diramate le nuove convocazioni per la seconda settimana. Assenti invece le calciatrici titolari di Juventus e Roma, impegnate il 22 maggio nella finale di Coppa Italia, che torneranno a disposizione dal 3 giugno per la seconda settimana di ritiro.

Ecco la lista completa: