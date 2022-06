Nazionale Femminile, ultima sfoltita della rosa. Tra le 27 ragazze ci sono tre calciatrici della Fiorentina

La Nazionale italiana femminile ha terminato ieri la preparazione a Coverciano, continuando ad allenarsi in vista dell’Europeo di questa estate. Il commissario tecnico Milena Bertolini ha diramato la lista delle 27 ragazze che partiranno alla volta di Castel di Sangro, dove ci sarà l’ultimo raduno prima della partenza verso l’Inghilterra. Il termine ultimo per scegliere le 23 convocate è il 26 giugno.

Nella lista, sono presenti tre giocatrici della Fiorentina: il portiere Katja Schroffenegger e le attaccanti Valentina Giacinti e Daniela Sabatino.

Di seguito, la lista delle 27 ragazze:

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (AS Roma), Angelica Soffia (AS Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), Giada Greggi (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina), Annamaria Serturini (AS Roma).