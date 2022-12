Nazionale U16, il ct Zoratto chiama un giovane Viola per il test contro il Napoli

Tra i convocati dall’Italia Under 16 per uno stage di due giorni a Napoli con l’obiettivo di ampliare il numero di giocatori convocabili il c.t. Zoratto ha convocato 18 ragazzi classe 2007, tra cui anche un giocatore della Fiorentina. Si tratta di Lorenzo Biagioni, quindicenne, di ruolo difensore centrale, che avrà quindi la possibilità di scendere in campo in un’amichevole contro la formazione Under 16 del Napoli. Per Biagioni non è la prima chiamata con la Nazionale U16. Di seguito l’elenco dei convocati:

Portieri: Joel Malusa (Udinese), Giorgio Stomeo (Roma);

Difensori: Lorenzo Biagioni (Fiorentina), Alessio Campanelli (Bari), Andrea Cogliati (Monza), Jacopo Contarini (Juventus), Emanuele Lulli (Roma), Edoardo Stante (Inter), Raul Zinni (Roma);

Centrocampisti: Filippo Bellino (Juventus), Guido Della Rovere (Cremonese), Marco Genovese (Sampdoria), Giacomo Maucci (Brescia), Andrea Mussini (Sassuolo); Manuel Scacchi (Roma);

Attaccanti: Francesco Castaldo (Bologna), Giovanni Chiricallo (Sassuolo), Simone Negri (Bologna).