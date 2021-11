Nazionali, stasera Ronaldo-Vlahovic per la vetta nel girone A

La nazionale nella quale sono in maggior numero impiegati i calciatori della Fiorentina è quella della Serbia, che tra i convocati fissi conta ben quattro giocatori viola: Vlahovic (fresco di complimenti e attestati di stima da parte di un grande ex bomber viola, Nuno Gomes), Milenkovic, Terzic e Nastasic, quest’ultimo di ritorno a Firenze per essersi infortunato.

La nazionale serba stasera sarà impegnata contro la diretta concorrente per il primato (e, dunque, per la qualificazione diretta nel girone A), ovvero il Portogallo di Cristiano Ronaldo. La partita Portogallo-Serbia si disputerà stasera alle 20,45.