Nazionali, Vlahovic e Milenkovic staccano il biglietto per le finali di qualificazione ad Euro 2020. Kouame…

Termina due a uno la gara tra Norvegia e Serbia, spareggio per Euro 2020 con la Nazionale serba che incontrerà in una delle quattro finali la vincente tra Scozia e Israele. Per il difensore viola Nikola Milenkovic, 120 minuti sul rettangolo verde mentre Dusan Vlahovic non è sceso in campo nello spareggio europeo. 1-1 invece l’amichevole fra Belgio e Costa d’Avorio: al gol di Batsuhayi ha risposto il rossonero Kessie. In campo nella ripresa anche l’attaccante della Fiorentina Kouame .

