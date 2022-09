Neanche il tempo di azzardarla che l’ipotesi De Zerbi è già sfumata: ecco dove allenerà l’ex tecnico del Sassuolo

Non ci sarà un ritorno in Italia per Roberto De Zerbi. L’ex tecnico del Sassuolo, da molti invocato come soluzione ai problemi della Fiorentina, è molto vicino a una squadra di Premier League. Trattasi del Brighton, che secondo Gianluca Di Marzio ha già fatto partire l’operazione.

La trattativa tra il club inglese e lo Shakhtar è in stato avanzato e le parti stanno dialogando in modo positivo per trovare l’intesa definitiva. Qualora il tutto andasse in porto, De Zerbi diventerebbe il secondo allenatore italiano in Premier insieme ad Antonio Conte.