Neanche il tempo di digerire la sconfitta che la Fiorentina ha già da recriminare per la prossima partita: contro il Cagliari un’assenza di lusso

Piove sul bagnato per la Fiorentina, che poche ore dopo la fine della partita con la Lazio conosce già un handicap per il prossimo impegno. Gaetano Castrovilli, infatti, non potrà scendere in campo domenica contro il Cagliari.

Il motivo è molto semplice, ovvero che il giocatore ha ricevuto un’ammonizione all’Olimpico. Essendo diffidato, per lui è ovviamente scattata la squalifica immediata che lo terrà fuori fra quattro giorni al Franchi.