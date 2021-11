Neanche l’Arsenal riesce a sedersi al tavolo con Ristic. Nuova pioggia di accuse via social per Vlahovic…

Anche ieri, alla vigilia della gara, in città e sui social network si è parlato quasi esclusivamente di Vlahovic, con una nuova pioggia di accuse di «tradimento» da parte dei tifosi alla luce di un accordo molto vicino (sulla base di circa 80 milioni di euro bonus compresi) tra Fiorentina e Arsenal per la cessione del serbo.

Un’intesa — non smentita dai dirigenti viola — che secondo il Corriere Fiorentino, sarebbe arrivata nelle scorse settimane, nel corso del viaggio a Londra di Barone e Pradè, e che prevederebbe la cessione di Dusan già a gennaio. L’Arsenal stesso non è ancora riuscito a sedersi al tavolo con Ristic e ciò non fa altro che alimentare le voci che vogliono Dusan e il suo entourage già in parola con un altro club.