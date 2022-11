Nedic: “Ecco il vero motivo per cui Jovic è stato ammonito. L’arbitro ha visto il giocatore e…”

Non è un fatto raro che un giocatore in panchina riceva un’ammonizione. Ma qual è il vero motivo del cartellino giallo ricevuto dall’attaccante della Fiorentina, Luka Jovic, durante Serbia-Camerun? A spiegarlo è stato l’esperto del mondo arbitrale, Dejan Nedic.

“Poiché tutti o quasi dalla panchina della Serbia sono corsi in campo a festeggiare il gol di Pavlovic – ha detto Nedic – e poiché è impossibile dare un cartellino a tutti, è l’arbitro a decidere a chi verrà data l’ammonizione. È una questione di decisione, di valutazione su chi è stato il primo a scendere in campo, chi è stato il più esagerato durante l’esultanza o chi si è comportato in modo più antisportivo”.

E ancora: “L’arbitro degli Emirati Arabi Uniti ha valutato che Jović meritasse più di tutti gli altri l’ammonizione”.