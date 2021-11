Nedved: “La sfuriata contro la Fiorentina? Certe partite devo viverle solo da dirigente, a volte invece prevale il cuore e sbaglio”

Su Amazon Prime è presente una serie intitolata ‘All or Nothing: Juventus‘, dedicata proprio alla squadra bianconera. Il quarto episodio si apre con il tonfo bianconero contro la Fiorentina della scorsa stagione (3-0 per i viola) e con la sceneggiata messa in piedi dal vicepresidente, Pavel Nedved, che lasciò il campo prima della fine della partita, perché arrabbiato per certe decisioni arbitrali.

“Certe partite devo viverle solo da dirigente – spiega in riferimento a quell’episodio lo stesso Nedved – Nei primi anni le ho vissute da ex giocatore, ora devo pensare come stare tranquillo. Non è semplice, a volte prevale il cuore e sbagli anche tu”.