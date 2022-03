Nedved: “Vlahovic ha fatto di tutto per venire alla Juventus. Ha cambiato completamente la squadra”

Nel pre-partita di Juventus–Villareal, il vice-presidente bianconero Pavel Nedved ha parlato dell’ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: “E’ semplicemente impressionante. Ho conosciuto tanti campioni e lui appartiene a questa categoria. E’ molto umile, lavora tantissimo: ha cambiato la squadra ed è uno da Juve”.

E poi ha aggiunto: “Vlahovic ha fatto di tutto per venire alla Juve, si vede nell’atteggiamento che adotta in campo. Questa è una componente fondamentale, che terremo in considerazione nelle nostre decisioni future”.