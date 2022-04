Negli stadi niente più green pass e mascherine: la decisione del CdM a partire dal giorno di Milan-Fiorentina

Il Consiglio dei Ministri si riunirà il prossimo giovedì 28 aprile per fissare le ultime regole riguardo gli stadi ed i palazzetti italiani, già adesso al 100% della capienza, per i quali non sarà più necessario il green pass per entrare. Secondo quanto riportato da gazzetta.it non dovrà quindi più essere mostrato il ‘pass verde’ all’ingresso a partire dal 1° maggio (giorno tra l’altro di Milan-Fiorentina).

Il discorso dovrebbe essere lo stesso per le mascherine negli stadi, anch’esse non più obbligatorie. Obbligo che invece resterà nei luoghi chiusi come palazzetti sportivi, cinema e teatri.