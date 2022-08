Negueroles (AD Villarreal): “Ci piacerebbe che Lo Celso tornasse da noi, ma è un’operazione più che difficile”

Tra i nomi più caldi per quanto riguarda il centrocampo della Fiorentina, c’è sicuramente quello di Giovani Lo Celso, argentino di proprietà del Tottenham seguito anche dal Villarreal, squadra dove ha militato in prestito per gli ultimi sei mesi della scorsa stagione. A tal proposito ne ha parlato proprio l’amministratore delegato del club spagnolo, Fernando Roig Negueroles, che a Marca ha detto:

“Lo Celso appartiene a un grande club La scorsa stagione ha trascorso sei mesi in prestito qui, ma dipende da cosa si muove: vedremo. Come giocatore ci piacerebbe, ed è di nostro gradimento, ma è un’opzione più che difficile e che dipende da molte cose. Come giocatore vorremmo che rimanesse qui, per la sua qualità e per come si è inserito nella squadra l’anno scorso. Ma molte cose devono accadere ed è difficile”