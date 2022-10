Neilson: “Abbiamo tre punti di vantaggio, ma spero che la Fiorentina non giochi al suo massimo. Italiano è divertente; Cabral pericoloso”

Il tecnico degli Hearts, Robbie Neilson, ha parlato alla vigilia della partita di Conference League contro la Fiorentina in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue parole:

“Spero che la Fiorentina non giochi al suo massimo ma allo stesso tempo noi dobbiamo dare tutto. Non sarà facile, però almeno abbiamo tre punti di vantaggio. L’energia ci arriverà dai nostri tifosi, domani mi aspetto un grande spettacolo. Abbiamo vinto l’ultima trasferta e vogliamo rimanere in questa competizione. Negli ultimi anni il calcio italiano è cambiato, più offensivo. Non mi aspettavo di trovare la Viola ultima in classifica a questo punto”.

Su Italiano: “E’ un allenatore che sta cambiando come nel calcio tedesco, è molto divertente da vedere. La Fiorentina non ha iniziato bene in Conference ma nemmeno noi. Domani sera dobbiamo dimostrare di essere migliori di loro.

Sui singoli: “Kouame e Cabral mi preoccupano, ma li abbiamo analizzati e sapremo come affrontarli”.