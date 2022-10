Neilson: “Dobbiamo continuare a credere nel passaggio del turno in Conference League”

A BT Sport ha parlato l’allenatore degli Hearts Robbie Neilson, avversaria della Fiorentina nel girone di Conference League. Queste le sue parole in merito alle possibilità di passaggio del turno ai danni della squadra viola: “Dobbiamo crederci. Abbiamo il Riga in casa e poi andiamo a Istanbul. Quella contro i lettoni è una partita che giocheremo in casa e vorremmo provare a prendere i tre punti. Sarebbe l’ideale per arrivare al meglio all’ultima partita della fase a gironi. Dobbiamo continuare a crederci. I tifosi? Sono stati spettacolari a Firenze”.