Neilson: “Fiorentina squadra di altissimo livello. Hanno un momento negativo, ma fa parte del calcio. Passare il girone? Dovremmo vincerle tutte…”

L’allenatore dell’Heart of Midlothian Robbie Neilson ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della gara di Conference League contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Mi aspetto una partita molto dura. Sappiamo com’è andata la scorsa settimana, ma ci sono tante opportunità per domani”.

Sull’opportunità degli scozzesi: “Ci aspetta una squadra di altissimo livello, abbiamo già visto cosa può fare la Fiorentina la scorsa settimana. Cercheremo di giocarcela al meglio. Partita chiave? A questo punto, per passare, dobbiamo vincerle tutte, ma sono partite molto dure. Il girone è combattuto, difficile per tutti”.

Sulle aspettative: “Sono rimasto molto deluso da giovedì scorso, nonostante sapessi di avere davanti una grande squadra. Stavolta forse sarà anche più difficile, a casa loro… Dobbiamo fare maggior pressione e gestirla meglio a centrocampo”.

Sul morale della Fiorentina: “Si vedrà come andrà dopo appena cinque minuti. Ho visto che anche loro hanno ottenuto un risultato brutto, sono molto delusi. La partita l’ho vista e hanno anche giocato bene. Ciò non toglie che per noi sarà durissima. Sfruttare il momento negativo viola? Ciò che dobbiamo fare noi non è molto diverso rispetto alle altre partite: cercare di imporre il nostro gioco e mettere pressione. I momenti negativi fanno parte del calcio, è normale”.

E aggiunge: “Come club, noi dobbiamo crescere in Europa. Se vogliamo farlo, dobbiamo giocare continuamente. Siamo onorati di rappresentare la Scozia in Europa e vorremmo continuare a farlo con continuità. Ciò comporta anche prendere duri colpi, perché ti trovi a giocare contro squadre molto più forti di te. Speriamo di essere al loro livello in un paio d’anni”.

Sul calcio italiano: “Ci presto attenzione. Ci sono tante squadre di altissimo livello, la Fiorentina è tra queste. Non c’è il VAR in Conference? Bene, per me sarebbe da cancellare…”.