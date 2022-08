Nel 2012 poteva diventare un giocatore della Fiorentina, ora finisce dietro le sbarre: l’incredibile storia di Ezequiel Cirigliano – VIDEO

Nel 2012 Ezequiel Cirigliano è stato vicinissimo a diventare un giocatore della Fiorentina. Talento del River Plate, in patria era considerato il nuovo Mascherano e per la verità in Italia ci arrivò davvero, vestendo la maglia del Verona nel 2013/14.

La carriera di Cirigliano si è poi rivelata inferiore alle aspettative, con tante esperienze deludenti in giro per il mondo. Di lui si erano praticamente perse le tracce, almeno fino all’incredibile vicenda che lo ha visto protagonista nelle ultime ore. Nella notte Cirigliano, con addosso una maglia del PSG, si è infatti introdotto in una casa nel tentativo di svaligiarla sparando alcuni colpi di pistola.

La polizia lo ha acciuffato e adesso il giocatore si trova in stato di fermo presso la Questura dipartimentale di Tres de Febrero, provincia di Buenos Aires. Per lui le accuse sono quelle di violazione di domicilio, rapina a mano armata e porto abusivo di un revolver 9 millimetri. Di seguito il video che mostra i momenti dell’arresto, con il calciatore disteso faccia a terra.