Nel dilemma del riscatto, una spagnola vuole provare ad inserirsi per Odriozola

Tra i pochi scossoni di mercato in questo periodo, la Fiorentina vive la questione Alvaro Odriozola: rimane da capire se le due strade si separeranno a fine stagione o se ci sono margini per un riscatto o, quantomeno, per un prolungamento del prestito. Intanto, però, sembra che dalla Spagna ci sia l’interesse di un’altra società. Secondo quanto riportato da todofichajes.com, l’Athletic Bilbao ha il numero 29 viola nella lista degli obiettivi già da tempo, e adesso è intenzionato a voler fare un tentativo per acquistarlo. La Fiorentina avrebbe già avviato i contatti con il Real Madrid per capire le possibilità di trattenere il terzino spagnolo, ma intanto l’Athletic osserva e non è escluso che provi ad inserirsi entro fine stagione. Il valore del giocatore si aggira intorno ai 20-25 milioni di €.