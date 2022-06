Nel disastro della Nazionale sprofonda anche Belotti. Un attaccante che deve ritrovarsi potrebbe davvero aiutare la Fiorentina?

Non è stato di certo lui il colpevole della disfatta dell’Italia contro l’Argentina. Però di sicuro Andrea Belotti, al pari di molti (se non tutti) suoi compagni non ha fatto certo una bella figura nella finalissima di Wembley. L’attaccante, più volte accostato alla Fiorentina, molto probabilmente lascerà a zero il Torino e di certo sotto questo punto di vista rappresenta un’occasione.

Da capire, però, c’è la reale condizione del Gallo. Anche ieri, come d’altronde in tutta la stagione, ha dimostrato di sapersi spendere molto ma di mancare in fase realizzativa. Il gol, che in passato era il suo tratto caratteristico, adesso rappresenta qualcosa di quasi occasionale.

Colpa senz’altro degli infortuni che hanno spesso fermato Belotti, ma probabilmente anche di un periodo difficile che il giocatore sta attraversando. Il contesto disastrato della Nazionale non era certamente il migliore per ritrovarsi, ragion per cui è facile pensare che l’unica via d’uscita per il Gallo sia quella di cambiare ambiente. La Fiorentina potrebbe rappresentare un’opzione, ma sorge spontaneo un dubbio: si può risolvere il problema del gol con un attaccante… che ha il problema del gol?