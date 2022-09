Nel frattempo la Fiorentina continua a seguire da vicino un obiettivo di mercato per la difesa

Il terzino sinistro dell‘Empoli Fabiano Parisi sta continuando ad attirare le attenzioni della Fiorentina e anche di altri club di Serie A. In occasione di Bologna-Empoli di ieri pomeriggio, erano infatti presenti allo stadio ‘Dall’Ara’ infatti, scout della Fiorentina ma anche di Inter e Juventus per osservarlo da vicino.

Ricordiamo che i viola avevano fatto un tentativo per il difensore degli azzurri negli ultimi giorni di mercato senza che però andasse in porto. Il giocatore dell’Under 21 dell’Italia ha già segnato un gol in 8 apparizioni quest’anno.