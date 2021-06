Nel Governo c’è chi tifa Fiorentina, “Io? Tifoso viola!

È bastato un “Le abbiamo risparmiato la domanda su Gattuso” detta da un cameraman a far ridere il Ministro del Lavoro Andrea Orlando in visita quest’oggi nel territorio empolese, al termine del consueto punto stampa sui temi del lavoro.

Spiazzato il Presidente della Regione Eugenio Giani che, non sapendo che della fede calcistica del Ministro Orlando ha chiesto compiaciuto: “Tifi per la Fiorentina? Non lo sapevo, sei un grande”

“Io? Tifoso viola certo! Anche se non lo dico spesso” ha chiosato il ministro.

Una gag calcistica a tinte viola, nel governo Draghi c’è qualcuno che tifa Fiorentina!