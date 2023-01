Nel salutare Vialli, Gotti non si dimentica del “suo” Astori: “In questo periodo dell’anno, i miei pensieri sono sempre verso Davide”

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, è intervenuto a Dazn nel post-partita del pareggio contro il Lecce. Prima di iniziare l’intervista, il tecnico dei bianconeri si è soffermato su Gianluca Vialli, venuto a mancare qualche giorno fa. Nel suo ricordo, poi, è andato anche un pensiero verso l’ex capitano della Fiorentina, Davide Astori.

“Per Vialli c’è solo che dispiacere perché era una persona grande, oltretutto è venuto a mancare in un momento dell’anno (ieri sarebbe stato il trentaseiesimo compleanno di Astori) dove i miei pensieri vanno sempre a Davide Astori“. Queste le parole di Gotti, che ricorda il numero 13 viola e prima del Cagliari, che proprio nella stagione 2010/11 ebbe come vice allenatore in Sardegna proprio l’attuale tecnico dello Spezia.