“Nel secondo tempo con la Cremonese la Fiorentina pensava già al Twente. Sarà una partita ostica”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Stefano Agresti ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Delle squadre che hanno vinto la meno convincente è stata l’Atalanta, che ha battuto la Sampdoria soprattutto grazie al gol ingiustamente annullato ai blucerchiati. Al VAR c’era Pairetto, forse temeva che non ci accorgessimo della sua presenza. Twente? La partita è importante quanto difficile per la Fiorentina, le squadre olandesi sono competitive e fastidiose. Secondo me già nel secondo tempo con la Cremonese i viola stavano pensando al playoff di coppa”.

E poi ha aggiunto: “Alla Fiorentina manca ancora qualcosa a centrocampo, non è caso Barak è sotto osservazioni. Ora va di moda lamentarsi del mercato tra gli allenatori, io credo invece che occorra avere rispetto del lavoro dei club. Il mercato viola è stato buono, i nomi di chi è arrivato testimoniano l’ambizione della società e non dimentichiamoci la permanenza di Milenkovic“.

E infine su Jovic: “E’ sicuramente fuori condizione e si è visto, però è un attaccante che sa fare gol. Gli è capitato un pallone e l’ha messo dentro, serve uno così a una squadra come la Fiorentina che costruisce grandi azioni e tiene molto la palla”.