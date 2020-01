Nel settore ospiti scatta il coro per Astori e il San Paolo… fischia

Un episodio controverso quello andato in scena al 13′ del primo tempo, quando dal settore ospiti del San Paolo è partito il classico coro dedicato a Davide Astori. Dagli altri settori dell’impianto napoletano però sono partiti dei fischi, durati per la verità qualche decina di secondi ma comunque udibili. Un peccato, visto l’apprezzamento che usualmente viene riconosciuto al capitano viola in tutte le città dove gioca la Fiorentina.