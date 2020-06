Nella caccia al grande bomber c’è qualcosa che non torna

Premesso che il voler acquistare un centravanti che possa essere una certezza e garantire ogni anno almeno quindici-venti gol (un giocatore così manca dai tempi di Mutu e Gilardino) sia un’idea certamente giusta, qualcosa non torna nei ragionamenti degli uomini mercato della Fiorentina.

L’arrivo di un ulteriore punta toglierebbe spazio agli appena arrivati Kouame e Cutrone (entrambi giovani e senza una competizione europea per poterli schierare maggiormente) se si mettesse in pratica un modulo con due nove, ma anche a Vlahovic, in costante crescita, qualora si giocasse con un solo riferimento davanti.

Il finale di stagione sarà decisivo in questo senso, con un possibile inserimento dell’ex Genoa e/o un incremento di reti dell’ex Wolves che potrebbero scacciare via le voci sull’innesto di un nuovo attaccante. Ma una cosa è certa: il futuro reparto offensivo viola è ancora tutto da scrivere.