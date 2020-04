Nella “Fiorentina del decennio” c’è spazio anche per il presente e adesso manca solo l’attacco FOTO

Si delinea ogni giorno di più la formazione della “Fiorentina of the decade“, un’iniziativa della società viola sui social network nella quale i tifosi viola possono scegliere i loro giocatori preferiti e creare la formazione più forte dell’ultimo decennio. Terminato anche il centrocampo dove al regista Pizarro si sono affiancati Borja Valero e Gaetano Castrovilli. Spazio anche per il presente della Fiorentina nella formazione più forte degli ultimi dieci anni viola. La difesa è composta da Frey in porta, Pasqual, Gonzalo, Astori e Cuadrado nella linea difensiva a 4.