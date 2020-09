Nella serata del Franchi brillano Ribery e Kouame con le rispettive doppiette. Lirola sempre poco incisivo, Duncan può fare molto di più

Si è da poco conclusa l’amichevole tra Fiorentina e Lucchese, la prima delle due gare che i viola giocheranno per prepararsi al campionato. Andiamo dunque a vedere, al di là della prova complessiva, come si sono comportati individualmente i giocatori stabilendo migliori e peggiori. Tra i primi ci finisce senz’altro Ribery, autentico inventore di calcio e autore del gol del vantaggio viola. A volte esagera con le giocate, ma resta il fatto che è uno dei pochi ad accendere la luce nel buio generale. Non a caso segna una splendida doppietta, decisiva per il risultato. Non male anche Venuti, che si propone spesso sulla fascia destra riuscendo a mettere dei cross interessanti. Non che sia difficile liberarsi dalla marcatura degli avversari, ma lui riesce comunque a distinguersi seppur non esente da indecisioni. Bravo infine Kouame a riprendersi da un pessimo primo tempo, realizzando una bella doppietta nella ripresa. Passiamo invece alle note dolenti tra cui dobbiamo inserire Lirola, responsabile di diverse leggerezze che sarebbero potute costare caro in partite di livello più alto. Poco incisivo quando si propone in area dalla sinistra, tra tiri sbagliati e cross imprecisi, fermo restando che non si trovava nel suo ruolo naturale. Male anche Saponara, incapace di risultare decisivo nell’ultimo passaggio e apparso un po’ lento nelle giocate. Ci si poteva aspettare di più infine da Duncan, che tolto il bel cross per il primo gol di Kouame si è un po nascosto tra le maglie avversarie, gettando al vento un paio di buone occasioni dal limite dell’area.

