Nelle mani, nei piedi e nel genio di Ikoné: il talento da cui la Fiorentina è convinta di poter ottenere di più

Appena tre gol in dieci mesi, qualche sprazzo di qualità talmente sporadico da risultare complicato da ricordare: non c’è dubbio che fin qui dei 15 milioni che è costato, Jonathan Ikoné ha fatto vedere poco o pochissimo. In questo campionato di penuria offensiva sono arrivate un paio di reti però, belle e importanti, l’ultima delle quali splendida contro l’Inter. La Gazzetta dello Sport descrive una sfida a distanza con lo spagnolo Villar, ruolo diverso ma anche lui fonte di fantasia in casa doriana. La Fiorentina è convinta di poter ottenere di più dall’esterno francese che oggi sarà per forza di cose titolare, viste le tante assenze in quel reparto. Dal suo genio e dai suoi piedi passano molto delle chance di risalita viola in queste ultime battute prima della sosta.