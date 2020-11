Nelle prossime ore verranno valutate le condizioni di Bonaventura: il centrocampista potrebbe esserci già contro l’Udinese

Dal Centro Sportivo “Davide Astori” emergono ulteriori dettagli in merito ai giocatori della Fiorentina usciti malconci dalla partita di ieri. Riguardo a Giacomo Bonaventura, il cui esame clinico ha escluso problematiche significative, verrà valutata nelle prossime ore una sua eventuale disponibilità già per la trasferta di Udine. Discorso diverso per Ribery, che pur non avendo riportato traumi gravi non ci sarà in Coppa Italia e probabilmente nemmeno a Milano. Il resto del gruppo ha invece svolto una seduta di allenamento molto leggera, soprattutto per chi è sceso in campo ieri. Ma soprattutto c’è stato un confronto tra Prandelli e la squadra, nel tentativo di scuotere un gruppo fortemente destabilizzato.

