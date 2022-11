Nelle trattative tra Fiorentina e Bologna potrebbe inserirsi un altro nome, ma le parti in gioco sarebbero tre

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Bologna starebbe seguendo con attenzione la situazione che riguarda Pierluigi Gollini, portiere della Fiorentina in prestito dall’Atalanta. La società viola starebbe riflettendo sul suo futuro, con la sua avventura che potrebbe terminare anzitempo a gennaio.

Il portiere è un pallino del ds rossoblù Sartori, che l’ha portato a Bergamo a suo tempo. Fiorentina e Bologna hanno già diversi nomi sul tavolo per il mercato di gennaio e tra questi si potrebbe aggiungere anche quello di Gollini, nonostante, in questo caso, ci sarebbe anche l’Atalanta come parte in gioco.