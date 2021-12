Nell’ultima partita del 2021 la Fiorentina strappa un punticino in casa del Verona grazie a Castrovilli

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccate il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Verona 1-1 (16′ Lasagna, 81′ Castrovilli)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti (70′ Odriozola), Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura (45′ Castrovilli), Torreira, Duncan; Sottil (61′ Saponara, 70′ Callejon), Vlahovic, Gonzalez.

90’+5 Finisce la gara. La Fiorentina pareggia in casa del Verona per 1-1 grazie al gol di Castrovilli. La squadra viola non ha approcciato bene la gara nella prima ora e mezzo di gioco e si è rimessa in carreggiata negli ultimi dieci minuti.

90’+5 Brivido nel finale con la conclusione di Hongla, para con i pugni Terracciano.

90’+3 Grande cross dalla sinistra di Duncan per Vlahovic in area, che va al tiro nonostante la marcatura di Casale ma c’era fuorigioco.

90’+1 Terzic pesca con il cross Vlahovic in area, colpo di testa del numero 9 viola che manda fuori di pochissimo.

90′ Saranno cinque i minuti di recupero.

87′ Milenkovic stacca di testa su cross di Duncan, pallone alto ma c’era deviazione non ravvisata dall’arbitro Doveri.

84′ Ammonito Terzic per un fallo su Faraoni.

83′ Fiorentina vicina al raddoppio con Duncan, che in area cerca il tiro sul secondo palo ma strozza più del dovuto la traiettoria.

81′ GOOOOOL!!!! CASTROVILLI!!!! Vlahovic serve Terzic sulla sinistra, cross in area per l’inserimento del centrocampista viola che di testa sigla il pareggio!

80′ Cambi nel Verona: fuori Lasagna e Caprari, vanno in campo Hongla e Cancellieri.

79′ Che occasione per la FIorentina! Verticalizzazione di Duncan per Vlahovic che elude la marcatura di Tameze e va al tiro di potenza, pallone che finisce alto di un nulla.

76′ Secondo tempo bruttissimo, i continui falli spezzettano il gioco che è tutto meno che fluido.

73′ Simeone prova creare scompiglio in area viola e va al tiro, ma era in fuorigioco.

70′ Non ce la fa a proseguire Saponara per un problema accusato a una mano: tocca a Callejon. Esce anche Venuti, c’è Odriozola.

67′ Tentativo in rovesciata di Vlahovic su cross di Duncan, pallone che finisce fuori. La Fiorentina adesso ci sta provando con un minimo di determinazione in più.

64′ Occasione per la Fiorentina: Cross di Duncan con Montipò che respinge corto, Castrovilli poi prova il tiro in porta ma non trova il bersaglio anche per la deviazione di Sutalo.

61′ Cambio per la Fiorentina: esce Sottil c’è Saponara.

58′ Partita bloccatissima, con la Fiorentina che tiene di più il pallone ma sta mancando di qualità.

55′ Terzic prova un cross abbastanza improbabile sull’altro lato per Vlahovic ma il numero 9 viola non può arrivare all’appuntamento con il pallone.

52′ Prova Vlahovic a sgomitare in area avversaria, sono in tre a marcarlo e il pallone rotola verso lei guantoni di Montipò.

49′ Duncan imbecca benissimo Vlahovic in profondità ma c’era fuorigioco del numero 9 viola.

47′ Altro cartellino giallo nel Verona: ammonito Ilic per un fallo su Venuti.

46′ Ammonito Caprari per una trattenuta su Castrovilli.

45′ Il secondo tempo inizia con un doppio cambio per parte: per la Fiorentina esce Bonaventura non al meglio e va in campo Castrovilli, mentre per il Verona esce Veloso per Bessa.

45’+1 Si chiude il primo tempo con il Verona in vantaggio per 1-0 su una Fiorentina per ora irriconoscibile e disordinata

45′ Ci sarà un minuto di recupero.

42′ Rischio per la Fiorentina con Simeone che lancia in contropiede Lasagna che perde il pallone sulla pressione di Venuti.

40′ Si fa vedere Gonzalez cercando Sottil sulla destra, l’esterno viola prova a servire il cross in area ma la difesa gialloblù continua a chiudere ogni azione offensiva.

37′ Giro palla adesso della Fiorentina che sta provando a impostare la manovra, il Verona pressa però in continuazione.

34′ Che opportunità per il Verona, con Igor e scivola nei pressi della porta e perde il pallone, lo recupera subito Lasagna servendo Simeone in area ma l’ex attaccante viola spara alto. Brividi per la Fiorentina!

33′ Occasione per Bonaventura! Il centrocampista viola va in area e calcia verso la porta, si immola Sutalo murando la conclusione.

30′ Pallone spiovente sul palo destro, prova a raccoglierlo Vlahovic ma non può trovare la porta da lì e rimette la sfera nel mezzo che diventa preda della difesa gialloblù.

27′ Ci prova Torreira da fuori, Tameze devia il pallone.

25′ Verona che appena può scappa via sulla fascia di competenza di Faraoni, la difesa viola interviene all’ultimo ma sulle corsie esterne è inconsistente.

22′ Fiorentina che prova adesso ad attaccare, ma la difesa del Verona è attentissima in marcatura.

19′ Fiorentina che si fa vedere per la prima volta in attacco con un tentativo di sinistro di Vlahovic, tiro che però finisce fuori.

16′ Gol Verona. Lasagna va via alla difesa viola servito in profondità da Caprari e con un gran conclusione sigla l’1-0 per i padroni di casa. Fiorentina in totale confusione

13′ Palo di Faraoni! Tiro cross dell’esterno viola che arrivato sul fondo prova a mettere un pallone insidioso in area forte e teso centrando il palo. Il pallone attraversa poi l’area ma nessun giocatore gialloblù si fa trovare per raccoglierlo.

11′ Sterzata di Lazovic che va a cercare il tiro dal limite dell’area che un po’ strozzato esce fuori vicino al palo, la Fiorentina deve stare attenta.

8′ Bella azione della Fiorentina con il cross di Faraoni a destra per Caprari, il quale prova a servire l’assist per Simeone ma interviene Milenkovic prontamente.

6′ Iniziativa di Faraoni che prova a servire Lasagna che prova ad evitare Igor, ma il difensore viola recupera subito il pallone.

3′ Verona che prova a transitare da sinistra, chiude di testa Milenkovic su un pallone messo nel mezzo all’area.

1′ Inizia la gara!

Fissata alle ore 18.30 al Bentegodi di Verona l’ultima gara del 2021 della Fiorentina, che scenderà in campo per affrontare l’Hellas di Igor Tudor. Partita importante per i ragazzi di Vincenzo Italiano, che proveranno a rimanere agganciati alla zona Europa prima della sosta natalizia. Il fischietto sarà quello di Daniele Doveri, per un match che, oltre l’amicizia tra le due tifoserie sugli spalti, si preannuncia combattutissimo. Come di consueto Fiorentinanews.com seguirà la partita con la sua diretta testuale, aggiornandovi su tutto quello che succede in campo. Se non volete perdervi neanche un’emozione del match, aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.