Nemmeno il tempo di ricominciare che il Brescia è già in emergenza: difesa da inventare per Lopez contro la Fiorentina

Dopo il forfait di Cistana, operato dopo l’infortunio rimediato prima dello stop, non sarà in campo per Fiorentina-Brescia neanche l’altro difensore centrale delle Rondinelle John Chancellor. Il venezuelano si è fermato nei giorni scorsi per un problema muscolare ma ancora non ha ricominciato ad allenarsi. Ai box dovrebbe rimanere anche l’attaccante Ernesto Torregrossa.

