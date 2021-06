Nemmeno un minuto in campo per Amrabat con il suo Marocco. A mettersi in mostra è un altro giocatore di Serie A

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat è rimasto per tutto il tempo in panchina nella gara amichevole tra il Marocco e il Burkina Faso. Per il giocatore viola 90 minuti di riposo dopo che era stato titolare nella scorsa contro il Ghana. A decidere la partita stavolta è stato l’esterno dell’Inter Hakimi. L’ex Real Madrid ha realizzato un gol al 51′ dedicato al suo compagno in nerazzurro Eriksen in seguito all’arresto cardiaco da lui accusato nel corso di Danimarca-Finlandia.