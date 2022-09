Nessun adattamento: Barak è subito inamovibile e la Fiorentina aspetta anche i suoi gol

Appena arrivato alla Fiorentina Antonin Barak ha ottenuto subito una maglia da titolare contro il Napoli. Anche contro Udinese e Juventus il mancino ceco ha beneficiato della conferma di Italiano, che lo ha inserito ancora nell’undici di partenza. L’ex Verona è un calciatore ormai di una certa esperienza, nel pieno della carriera e tutt’altro che acerbo tatticamente. Da anni in Italia, Barak non ha avuto bisogno dei tempi di adattamento di Cabral ed Ikone per ottenere subito la fiducia di Italiano. Anche a causa di problemi di organico in mezzo al campo, Barak fin da subito è diventato un inamovibile della Fiorentina.

L’alto centrocampista nato a Pribram dovrebbe iniziare in panchina stasera in Conference League, pronto a subentrare e ritrovare dopo anni il versante internazionale. E’ infatti dai tempi dello Slavia Praga che Barak non respira l’aria europea, quando totalizzò 5 presenze nelle qualificazioni ai gironi di Europa League. Da tempo il calciatore gioca con la Repubblica Ceca spostandosi per il mondo, ma ora potrà tornare a farlo con il suo club, la Fiorentina. Il prossimo obiettivo per il calciatore che sarà presentato domani al Franchi è quello di trovare il gol e portare in dote a mister Italiano quel bottino di segnature che manca come il pane alla squadra viola.