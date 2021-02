Nessun caso Amrabat: il marocchino ha già chiesto scusa e la Fiorentina ripartirà subito da lui

Un piccolo screzio al momento della sostituzione, una cosa che capita e che non avrà alcun tipo di conseguenza particolare: per Sofyan Amrabat è arrivato già ieri mattina il tempo delle scuse, come riportato da La Nazione. Il marocchino era stato cambiato intorno all’ora di gioco e si era recato immediatamente negli spogliatoi, non apprezzando la decisione di Prandelli. Lo stesso tecnico aveva annunciato una multa per questo tipo di comportamento e questa sarà la sanzione imposta dal club ma non si andrà oltre. Già a Udine infatti la Fiorentina tornerà a puntare su di lui a centrocampo.

0 0 vote Article Rating