Nessun contatto diretto ancora tra la Fiorentina e lo Spezia. Burdisso intanto sponsorizza Heinze per la panchina viola

Anche il Corriere Fiorentino specifica che può essere domani il giorno in cui sarà presa una decisione per quanto riguarda l’arrivo o meno di Italiano sulla panchina della Fiorentina. Il presidente viola Rocco Commisso vorrebbe trovare un’intesa con lo Spezia per non agire con un atto unilaterale. Fino ad ora non c’è stato nessun contatto diretto con il patron Platek. La Fiorentina in tutto ciò valuta le alternative. I nomi sono quelli di Fonseca, Ranieri, Liverani, Tedesco e Heinze, tecnico dell”Atlanta United e apprezzato particolarmente dal nuovo dirigente viola Nicolas Burdisso.