Nessun dubbio sull’affare Chiesa: la Juventus lo riscatterà anche in caso di mancata qualificazione alla Champions League

Come sappiamo, nell’operazione che ha portato Chiesa alla Juventus erano presente varie clausole sulle quali era basato il riscatto del giocatore con conseguente versamento di denaro alla Fiorentina. Una di queste riguarda la qualificazione in Champions, obiettivo che per adesso sembra abbastanza lontano per la Juventus di Massimiliano Allegri.

In caso di qualificazione alla massima competizione europea scatterebbe in automatico il riscatto di Chiesa, con 40 milioni versati nelle casse viola. Il dubbio sorgerebbe in caso contrario, e sulla questione si è espresso a TMW Radio Niccolò Ceccarini. Il giornalista ed esperto di calciomercato ha spiegato che in realtà di dubbi non ce ne sono, perché la Juventus riscatterà Chiesa anche qualora non si dovesse qualificare alla Champions League.

Non è in discussione, dunque, il fatto che la Fiorentina incasserà questi 40 milioni al termine della stagione. D’altronde la questione appariva fin da subito come puramente burocratica e fiscale, dato che non esiste neanche la minima possibilità che Chiesa possa tornare a vestire la maglia viola.