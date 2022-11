“Se ci saranno cambiamenti nell’Argentina, saranno dovuti alla mancanza di minuti nelle gambe di alcuni”. Ma la FIFA…

Il giornalista di Tyc Sports Gaston Edul, ha fatto chiarezza riguardo alla situazione in casa Argentina dei giocatori acciaccati e sulle parole di Scaloni riguardo a possibili cambi ella lista dei convocati. Secondo quanto scritto sul suo profilo Twitter: “Non ci sono giocatori argentini infortunati a tal punti da impedire loro di esserci alla Coppa del Mondo. Qualcuno è acciaccato, ma tutti sono pronti per la prima partita. Nico Gonazlez forse per la seconda. Se ci sarà qualche cambiamento, è perché il CT valutando la condizione di alcuni per mancanza di minuti nelle gambe. Non ci sono perdite dovute a infortuni”.

Se cambierà qualcosa, dunque, sarà per scelta tecnica e non per infortuni. Che lo scarso minutaggio alla Fiorentina possa incidere sulle scelte di Scaloni in vista del Mondiale?

No hay jugadores argentinos con una lesión que le impida estar en el Mundial.

Hay jugadores tocados. De hecho todos están para el primer partido. Nico González quizás esté para el segundo y Acuña llegó con su molestia pero ayer lo exigieron y respondió bien. — Gastón Edul (@gastonedul) November 17, 2022

Intanto ha commentato la situazione anche il giornalista di ESPN Gustavo Yarroch, che su Twitter ha spiegato come i cambi nella lista dei convocati sono consentiti solo in caso di infortuni gravi e la FIFA non è disposta a fare sconti all’Argentina.