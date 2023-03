Nessun gol e un rosso per parte nell’amichevole del Marocco di Amrabat: per il centrocampista della Fiorentina 90 minuti in campo. Entra anche Sabiri

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, dopo il successo contro il Brasile per 2-1, è sceso in campo ancora una volta con la Nazionale marocchina. Il commissario tecnico Walid Regragui lo ha schierato titolare nell’amichevole contro il Perù, dove il numero 34 viola ha raccolto 90 minuti. Al 62° è entrato anche Abdelhamid Sabiri, al posto di un obiettivo gigliato come El Khannouss.

L’amichevole ha poco da raccontare: 0-0 tra le due nazionali, con addirittura un rosso per parte. Dopo una gara memorabile e un successo indimenticabile contro la Selecao, il Marocco ritrova il pareggio.