Nessun pre calcolo per la Juventus: Le scelte di Prandelli in funzione “esclusiva” della gara odierna

Testa al Verona, formazione per il Verona. E’ sempre così: una passo alla volta, una partita alla volta, e in questo caso più che mai considerando che la Fiorentina torna in campo a meno di 72 ore dall’ultimo impegno. Quindi, come scrive il Corriere dello Sport, le scelte di Prandelli saranno in funzione della sfida odierna ai gialloblù di Juric e solo dopo i pensieri e le strategie andranno alla Juventus che chiuderà questo mini-ciclo di quattro gare in dieci giorni e contestualmente il 2020 (complicato) della squadra viola. Scelte che saranno in linea con quelle fatte in partenza per il Sassuolo in toto, segno che non c’è bisogno nemmeno di un “refresh” atletico: e l’aspetto tattico, quello sì in primis, sarà di assoluta continuità. Il 3-5-2, che il tecnico di Orzinuovi ha sdoganato proprio incrociando la squadra di De Zerbi, sarà riproposto anche oggi perché ha dato le garanzie chieste e perché sembra essere il più idoneo per arrivare alla pausa e riordinare le idee.

