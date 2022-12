Risolto ogni tipo di problema alla schiena per Sofyan Amrabat che sarà regolarmente in campo alle 16 per il quarto di finale del suo Marocco, contro il Portogallo: consueta posizione a schermo della difesa, con Ounahi e Amallah ai suoi lati. Non ci sarà davanti a lui però Cristiano Ronaldo, che partirà ancora dalla panchina.