“Nessun rilassamento, c’è da essere operai”. Il monito di Prandelli che risuona forte e chiaro

L’edizione odierna de il Corriere Fiorentino prende in esame le parole di ieri di Cesare Prandelli in conferenza stampa. Secondo il quotidiano il tecnico viola ha voluto far capire di non aver abbassato la guardia classificando la gara di oggi contro l’Udinese uno scontro diretto per evitare una pericolosa tendenza a rilassarsi dopo la vittoria sullo Spezia. Resta infatti il rischio di farsi distrarre dalle voci che aleggiano sulla panchina, ma il tecnico è stato chiaro in affermando di dover dover continuare a vestire i panni degli operai. Il resto tocca agli ‘architetti’. In poche parole, c’è tempo per decidere il futuro e serve pensare a questa gara, perché, come si dice a Firenze, “tranquillo fece una brutta fine”.