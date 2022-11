Nessun viola tra i convocati di Nicolato ma ci sono tre ex obiettivi della Fiorentina

Piuttosto nutrito il gruppo di convocati viola nelle Under azzurre per questa sosta, poca roba ultimamente invece nella Under 21 di Paolo Nicolato: nella lista diramata in ottica amichevole contro la Germania, ci sono alcuni volti nuovi come Casadei, Volpato e Tongya ma nessuno dell’organico gigliato. Ci sono in compenso alcuni ragazzi che la Fiorentina aveva seguito nei precedenti mercati: su tutti Parisi, protagonista a Empoli e a segno ieri sera, ma anche Carnesecchi, portiere tornato a Cremona e Viti, altro giocatore che era a pochi chilometri di distanza ma che è andato al Nizza in estate.